Температура в Петербурге установится ниже нормы в пятницу

Воздух прогреется до -8...-10 градусов.

Погоду в Северной столице сегодня определит фронтальная зона приближающегося атлантического циклона. К полудню его центр переместится в район Балтийского моря. Это приведет к тому, что регион окажется под покровом плотной облачности, местами пройдут небольшие осадки в виде снега. Температурный фон продолжит медленно расти, однако останется значительно холоднее обычного уровня начала января. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В городе прогнозируется от -8 до -10 градусов, в Ленобласти температура варьируется от -7 до -12 градусов, на восточных территориях возможны морозы до -15 градусов.

Юго-восточный ветер ожидается умеренный, его скорость составит 4-9 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и остановится на отметке около 744 мм рт.ст., что также ниже средних значений.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV