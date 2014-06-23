Дожди и грозы ожидаются в Ленинградской области в четверг

Температурный фон будет соответствовать началу осени.

В предстоящий четверг, 3 сентября, Ленинградскую область накроет облачность с прояснениями. Как сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью кратковременные дожди пройдут местами, а днем – в большинстве районов. В дневное время также не исключены грозы.

Температурный фон будет соответствовать началу осени. Ночью воздух прогреется до +7...+12 градусов, однако в отдельных районах столбик термометра может подняться до +15. Днем ожидается от +15 до +20 градусов тепла.

Порывы ветра будут преимущественно западных направлений со скоростью 3–10 метров в секунду, при грозе они могут усиливаться. Атмосферное давление в ночные часы останется стабильным, а в дневное время начнет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что в среду в Петербурге ожидаются кратковременные дожди из-за циклона.

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