В среду в Петербурге ожидаются кратковременные дожди из-за циклона

Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов в Петербурге и от +16 до +21 градуса по области.

Погоду в Северной столице сегодня определяет западная периферия атмосферного вихря, центр которого располагается над восточными районами Ленинградской области. Регион накроет облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки, на востоке и юге области – сильные. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов в Петербурге и от +16 до +21 градуса по области.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление останется пониженным (755 мм рт. ст.) и существенно не изменится.

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Фото: Piter.TV