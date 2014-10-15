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В среду в Петербурге ожидаются кратковременные дожди из-за циклона
Сегодня, 8:16
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В среду в Петербурге ожидаются кратковременные дожди из-за циклона

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Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов в Петербурге и от +16 до +21 градуса по области. 

Погоду в Северной столице сегодня определяет западная периферия атмосферного вихря, центр которого располагается над восточными районами Ленинградской области. Регион накроет облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки, на востоке и юге области – сильные. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов в Петербурге и от +16 до +21 градуса по области. 

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление останется пониженным (755 мм рт. ст.) и существенно не изменится.

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Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Погода, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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