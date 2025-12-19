В ночь на 3 февраля температура в Ленобласти упадет до -21 градуса

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от -8 до -13 градусов, в отдельных регионах возможен сильный холод до -17 градусов.

Во вторник, 3 февраля, в Ленинградской области прогнозируется переменно-облачная погода с небольшими прояснениями. В ночное время практически повсеместно ожидается небольшой снег, а днем снежинки появятся лишь местами. Столбики термометров в ночной период опустятся до значений от -11 до -16 градусов, в отдельных областях похолодание окажется сильнее — до -17...-21 градусов. Днем воздух прогреется незначительно: ожидается от -9 до -14 градусов.

Ночной ветер будет иметь северное и северо-западное направление, разгоняясь до 5-10 м/с, а днем его сила ослабнет до 3-8 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

Давление атмосферы начнёт увеличиваться.

Кроме того, сообщается, что ближайшие две ночи снова станут весьма морозными: синоптики ожидают понижение температуры до -26 градусов.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"