Петербург находится на северо-западной периферии циклона 2 февраля

Северо-западная окраина циклона, пришедшая с южных районов Верхневолжья, определит погоду в Северной столице в понедельник, 2 февраля. Облачный покров создаст плотную завесу на небе региона, периодически будут выпадать небольшие осадки в виде снега, а дневная температура поднимется до -5...-6 градусов, что свидетельствует о сокращении отрицательной температурной аномалии. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до -8…-10 градусов, в Ленинградской области ожидается диапазон от -7 до -12 градусов, местами возможно снижение температуры до -17 градусов.

Северо-восточный ветер усилится до скорости 5-10 м/с. Показатели атмосферного давления слегка снизятся, достигнув отметки 763 мм рт. ст., что превышает средний уровень.

Фото: Piter.TV