В последний день марта в Ленобласти пройдут небольшие дожди

Во вторник, 31 марта, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. На западе региона местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет восточного направления, его скорость составит 3–8 м/с, сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, а днем поднимется до +10…+15 градусов. Вблизи водоемов местами будет прохладнее — около +6 градусов.

Атмосферное давление после заката начнет снижаться, а днем — снова пойдет на повышение.

Ранее мы сообщили о том, что местами в Петербурге пройдут небольшие осадки 30 марта.

