В последний день июня в Ленобласти прогнозируются грозы и туманы

Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, а днем потеплеет до +23…+28 градусов.

30 июня на территории Ленинградской области установится переменная облачность. По прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами пройдут кратковременные дожди.

Погодные условия будут осложнены неблагоприятными явлениями: ночью в отдельных районах ожидается туман. Днем синоптики прогнозируют грозы, из-за чего Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение. Оно будет действовать с 9:00 до 23:00.

Ветер в течение суток сменит направление и силу: ночью он будет слабым и переменным, а днем подует западный и юго-западный со скоростью 5–10 м/с. При грозе порывы ветра усилятся.

Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, а днем потеплеет до +23…+28 градусов. Атмосферное давление останется стабильным.

Ранее мы сообщили о том, что тепло не покинет Петербург в понедельник.

Фото: Piter.TV