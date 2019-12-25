Тепло не покинет Петербург в понедельник

Сегодня погодные условия в Петербурге и Ленобласти будут формироваться под влиянием двух разных факторов. Уходящий атмосферный фронт принесёт кратковременные дожди на восток региона. В то же время гребень антициклона начнёт вмешиваться в метеоусловия западных районов, включая Северную столицу. Он прекратит осадки, поспособствует появлению прояснений в облаках и вернёт показания барометров к нормальным значениям. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".
Температурный фон составит +24…+26 градусов в Петербурге и +21…+26, местами до +29 градусов в области.
Атмосферное давление будет расти и достигнет 760 мм рт. ст., что соответствует норме. Ветер северо-западный, слабый, 2–7 м/с.
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Фото: Piter.TV
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