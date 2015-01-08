  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти будет ветрено и до -13 градусов 30 декабря 2025
Сегодня, 15:38
58
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти будет ветрено и до -13 градусов 30 декабря 2025

0 0

Небольшой снег вероятен днем и выпадет локально в ночное время.

В Ленинградской области 30 декабря прогнозируется переменная облачность.

Небольшой снег вероятен днем и выпадет локально в ночное время. Ночью преобладающими будут северо-западные и северные воздушные потоки, днем направление изменится на северное и северо-восточное, сила ветра будет умеренной. 

Днем воздух прогреется до температурного интервала –4…–9°C, в ночное время возможны понижения до –13°C в отдельных районах. На дорогах сохраняется вероятность образования гололедицы.

Ранее мы сообщили о том, что за 2 дня до Нового года в Петербурге подрастет снежный покров.

Фото: unsplash (Florencia Viadana)

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии