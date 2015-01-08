В Ленобласти будет ветрено и до -13 градусов 30 декабря 2025

В Ленинградской области 30 декабря прогнозируется переменная облачность.
Небольшой снег вероятен днем и выпадет локально в ночное время. Ночью преобладающими будут северо-западные и северные воздушные потоки, днем направление изменится на северное и северо-восточное, сила ветра будет умеренной.
Днем воздух прогреется до температурного интервала –4…–9°C, в ночное время возможны понижения до –13°C в отдельных районах. На дорогах сохраняется вероятность образования гололедицы.
Ранее мы сообщили о том, что за 2 дня до Нового года в Петербурге подрастет снежный покров.
Фото: unsplash (Florencia Viadana)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все