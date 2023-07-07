За 2 дня до Нового года в Петербурге подрастет снежный покров

Температура составит -1–3 градуса, в Ленинградской области ожидается похолодание до -1–6 градусов.

В понедельник, 29 декабря, Петербург попадёт под воздействие нового циклонального вихря, смещающегося с северных районов Карелии на юг региона. Это приведёт к образованию обширных полей низкой облачности, выпадению снега и поддержанию температуры на уровне слабых заморозков, сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Северо-западный ветер усилится до 4–9 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться, достигнув отметки около 740 мм рт. ст., что значительно меньше климатической нормы.

Фото: Piter.TV