Ливни и грозы ожидаются в субботу в Ленобласти

В Ленобласти суббота, 30 августа, принесет облачную погоду с короткими перерывами ясности днем. Преимущественно ветер будет иметь направление с юго-востока и юга, обещая прохладную, но приятную температуру воздуха.

В ночной период синоптики ожидают выпадение дождя, местами интенсивного характера, сопровождающегося грозами. Минимальная температура опустится до +7°C, максимум — до +15°C. Атмосферное давление продолжит плавно снижаться.

Днем большинство районов региона покроют кратковременные осадки. Направление ветра изменится на юго-западное и западное, скорость составит 4-9 м/с, в периоды гроз вероятность сильных порывов возрастет. Диапазон дневных температур будет колебаться от +17°C до +25°C. Уровень атмосферного давления слегка подрастет.

Вплоть до ночи воскресенья, 31 августа, и понедельника, 1 сентября, сохраняется вероятность небольших осадков, главным образом ночью и частично днем.

Фото: Pxhere; МЧС