Гололедица и мокрый снег ждут жителей Ленобласти 2 декабря

Вторник, 2 декабря, встретит жителей Ленобласти переменно-облачным небом с кратковременными ясными промежутками. В ночное время большая часть региона испытает слабые, а кое-где умеренные осадки, представленные преимущественно дождём. В дневные часы интенсивность осадков уменьшится, и они станут эпизодическими, информируют в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды..

Ветер днём и ночью останется умеренным, направлением южный и юго-западный, скорость которого составит от 5 до 10 м/с. Температурный режим за сутки колеблется от -1 до +4 градусов. Наблюдается тенденция постепенного роста атмосферного давления.

Вероятность появления гололёдицы на дорожных покрытиях сохраняется как ночью, так и днём, что обязует водителей и пешеходов проявлять особую осторожность и внимание.

Фото: Piter.TV