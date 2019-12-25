Циклон принесет небольшие дожди в Петербург 1 декабря

Воздух прогреется до +3...+5 градусов.

Северную столицу 1 декабря ожидает влияние тёплого сектора циклона, чей центр расположится ближе к полудню над водами Ботнического залива. Это приведёт к преобладанию облаков на небе, выпадению незначительных осадков в виде дождя и сохранению температуры выше климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +3...+5 градусов, в Ленинградской области ожидается диапазон от +1 до +6 градусов.

Юго-западный ветер усилится до 4-9 м/с. Показатели атмосферного давления останутся практически неизменными, составив примерно 760 мм рт.ст., что соответствует норме.

Фото: Piter.TV