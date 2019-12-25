Дожди не отступят от Ленобласти в среду

Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от +3 до +8 градусов.

В среду, 29 октября, в Ленинградской области ожидается облачная погода с вероятностью небольшого дождя в отдельных районах. Прогнозируется незначительное повышение атмосферного давления, информирует пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Южный и юго-западныый ветер будет дуть со скоростью до 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от +3 до +8 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что заполняющийся циклон сохранит небольшие дожди в Петербурге во вторник.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"