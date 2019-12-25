Заполняющийся циклон сохранит небольшие дожди в Петербурге во вторник

Температура воздуха ожидается в пределах +7…+9 °C.

Во вторник, 28 октября, Петербург попадёт под воздействие циклона, центр которого расположен над территорией Скандинавии. Циклон постепенно ослабевает, поэтому вызовет в регионе переменчиво-облачную погоду с возможностью небольших осадков. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха ожидается в пределах +7…+9 °C, в Ленинградской области — от +5 до +10 °C.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление останется стабильным на уровне 746 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Фото: Piter.TV