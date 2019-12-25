  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Температура в Петербурге достигнет +20 градусов впервые за 2026 год
Сегодня, 8:14
268
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Температура в Петербурге достигнет +20 градусов впервые за 2026 год

0 0

Погоду будет определять ослабевающий гребень высокого давления, смещающийся с востока.

В Петербурге и Ленобласти сегодня погоду будет определять ослабевающий гребень высокого давления, смещающийся с востока. Под его влиянием ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями, дождей не ожидается. Воздух начнёт заметно прогреваться, и столбики термометров впервые в этом году поднимутся до +20 градусов. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести". 

Днём в городе температура составит +19…+21 градусов, по области — +17…+22 градусов. 

Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет понижаться до 752 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Погода,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии