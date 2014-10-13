Облачная и ветреная погода установится в Ленобласти в субботу

Атмосферное давление опустится до показателя 756 мм рт. ст., что немного ниже среднего уровня.

В пятницу, 28 ноября, в Ленинградской области прогнозируется облачная погода с усилением ветра и дождём, который начнется ближе к обеду. Столбик термометра покажет от минус одного до плюс четырёх градусов.

В самом Петербурге метеорологи ожидают температуру воздуха в диапазоне от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление опустится до показателя 756 мм рт. ст., что немного ниже среднего уровня. Ветра будут преобладать южного и западного направлений, скорость составит 5-10 м/с, возможны сильные порывы.

Ведущий специалист Гидрометцентра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что облака и дождь принесет в регион теплоносный воздушный поток, связанный с приходом североатлантического циклона "Йонатан".

Следующая суббота, 29 ноября, обещает быть влажной – отдельные районы Ленобласти накроют непродолжительные дожди. Диапазон температур составит от +2 до +4 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что перед выходными в Петербурге будет тепло и дождливо.

Фото: Pxhere