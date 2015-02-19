Перед выходными в Петербурге будет тепло и дождливо

Воздух прогреется до +1...+3 градусов.

Североатлантический циклон "Йонатан" принесёт в Северную столицу тёплый атмосферный фронт, который окажет значительное влияние на погоду региона. Ожидается облачность и усиление ветра, днём пройдут осадки в виде дождя. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон останется умеренно тёплым: воздух прогреется до +1...+3 градусов в городе и до -1...+4 градусов в Ленобласти.

Юго-западный ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до отметки 756 мм рт. ст., что ниже средних значений.

Фото: Piter.TV