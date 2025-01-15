Ленобласть проведет выходные без существенных осадков при температуре до +23 градусов

Юго-восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 2–7 м/с, а днем усилится до 5–10 м/с.

В субботу, 28 августа, в Ленинградской области ожидается теплая и сухая погода. Как сообщает ФГБУ "Северо-Зпадное УГМС", серьезных осадков не прогнозируется.

В ночные часы температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, однако на востоке региона местами похолодает до +2. В темное время суток и утром возможен туман. Днем столбик термометра поднимется до +18...+23 градусов при переменной облачности.

Юго-восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 2–7 м/с, а днем усилится до 5–10 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что в пятницу в Петербурге пройдут небольшие дожди.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Зпадное УГМС"