В пятницу в Петербурге пройдут небольшие дожди

Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов в городе, а по области воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Сегодня погодные условия продолжит определять периферия антициклона, центр которого располагается над Республикой Карелия. По его окраинам с акватории Финского залива на территорию будут смещаться очаги небольших дождей. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В течение дня ожидается переменная облачность с прояснениями, местами возможны кратковременные осадки. Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов в городе, а по области воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Ветер северо-восточный, преимущественно слабый – 1–6 м/с. Тем временем атмосферное давление начнет падать: к вечеру оно опустится до отметки 768 мм ртутного столба.

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Фото: Piter.TV