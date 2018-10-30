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В субботу в Ленобласти ожидаются дожди и грозы
Сегодня, 15:38
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В субботу в Ленобласти ожидаются дожди и грозы

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Днём воздух прогреется до +19…+24 градусов.

Завтра, 26 июня, на территории Ленинградской области прогнозируется облачная с прояснениями погода, сопровождающаяся кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью прогнозируется от +8 до +13 градусов, в отдельных районах местами потеплеет до +16. Днём воздух прогреется до +19…+24 градусов.

Атмосферное давление существенно меняться не будет. Ветер ожидается западный и северо-западный, слабый — скоростью 2–7 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что в конце рабочей недели Петербург ждёт дождливая и тёплая погода.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода,

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