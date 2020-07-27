В конце рабочей недели Петербург ждёт дождливая и тёплая погода

В самом городе столбики термометров покажут +20…+22 градуса, а по области ожидается от +18 до +23 градусов.

Сегодня погоду в Петербурге будет определять приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Его влияние приведёт к формированию облачной с прояснениями погоды и станет причиной кратковременных дождей. По Ленинградской области синоптики не исключают отдельные грозовые раскаты. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Несмотря на осадки, температурный фон в регионе немного повысится. В самом городе столбики термометров покажут +20…+22 градуса, а по области ожидается от +18 до +23 градусов.

Ветер будет западным, его скорость составит 3–8 м/с. Атмосферное давление останется стабильным – около 761 мм рт. ст., что соответствует климатической норме.

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Фото: Piter.TV