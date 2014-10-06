Мокрый снег пройдет в Ленобласти 27 декабря

Ветер сменит направление на северо-западное и западное.

В субботу, 27 декабря, погоду Ленинградской области ожидает переменчивость. Утром небо будет покрыто облаками, однако после захода солнца появятся участки чистого неба. Вероятно выпадение небольшого количества снега, местами сопровождающегося дождевыми каплями и образованием мокрой снежной массы. Об этом информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер сменит направление на северо-западное и западное. В ночное время его скорость составит от 5 до 10 м/с, днем интенсивность ветра увеличится до 7-12 м/с, возможны отдельные порывы до 15-17 м/с.

Ночная температура воздуха составит от -5 до 0 градусов, днем столбик термометра покажет от -3 до +2 градусов. Водителям стоит проявить осторожность: на некоторых участках дорог ожидается появление скользких участков льда. Прогнозируется резкое падение атмосферного давления.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"