Вечером пятницы температура в Петербурге опустится ниже нуля

Сегодня погодные условия в Санкт-Петербурге будут зависеть от влияния западного гребня антициклона. Это приведет к переменной облачности с кратковременными просветами неба, осадки практически исключаются, однако в отдельных районах Ленобласти возможны небольшие снежинки либо мокрый снег. К концу дня температура постепенно снизится до отрицательных значений. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

По данным синоптиков, воздух прогреется до диапазона от 0 до +2 градусов, в Ленинградской области диапазон температур составит от -2 до +3 градусов. Северо-западный ветер усилится до скорости 4-9 м/с. Показатели атмосферного давления поднимутся до уровня 763 мм рт.ст., что превышает средние климатические значения региона.

Завтра ночью существенных осадков не предвидится, однако сохранится риск образования гололедицы. Днем же вероятны смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможна ледяная корка. Ночные температуры установятся около нуля или чуть ниже (-2 градуса), дневные показатели останутся близкими к нулю (+2 градуса максимум).

Фото: Piter.TV