В Ленобласти ожидается переменная облачность и кратковременные дожди 26 июня

Днём воздух прогреется до +18...+23 градусов.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 25 июня в Ленинградской области будет преобладать переменная облачность.

Синоптики предупреждают о высокой вероятности осадков: ночью дожди пройдут лишь местами, однако днём они ожидаются в большинстве районов. Кроме того, спасатели не исключают возникновения гроз в отдельных районах региона.

Температурный фон останется комфортным: ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, а на востоке области возможны похолодания до +4 градусов. Днём воздух прогреется до +18...+23 градусов.

Атмосферное давление в течение суток будет отличаться стабильностью — ночью оно практически не изменится, а днём начнёт слабо повышаться. Ветер северо-западный и западный, слабый, со скоростью 3–8 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что в четверг в Петербурге местами пройдут небольшие дожди.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"