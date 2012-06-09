В ночь на среду в Ленобласти похолодает до -14 градусов

Днем следующего дня погода останется преимущественно облачной, возможен слабый снег.

В ночь на среду, 24 декабря, на территории Ленинградской области ожидаются осадки в виде слабого, местами умеренного снега, согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Температура воздуха будет колебаться от -11 до -6 градусов Цельсия, а в отдельных районах столбик термометра может опуститься до -14 градусов.

Днем следующего дня погода останется преимущественно облачной, возможен слабый снег. Скорость ветра северо-западного и западного направления составит 5-10 м/с. Максимальная дневная температура воздуха прогнозируется от -5 до 0 градусов.

Кроме того, метеорологи предупреждают о возможном образовании гололедицы на дорогах региона.

Ранее мы сообщили о том, что атмосферный фронт принесёт снег в Петербург 23 декабря.

Фото: unsplash (Galina N); ФГБУ "Северо-Западное УГМС"