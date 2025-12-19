В четверг в Ленобласти значительно похолодает

Особенно холодно будет ночью, когда столбик термометра опустится до -12…-17°C, а кое-где похолодает до суровых -23°C.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Ленинградской области 23 января ожидаются ясная морозная погода и незначительные температурные колебания.

Особенно холодно будет ночью, когда столбик термометра опустится до -12…-17°C, а кое-где похолодает до суровых -23°C. Днём отрицательные температуры сохранятся на уровне -10…-15°C, в некоторых частях региона дневная температура может достигать до -18°C.

Ветер будет преимущественно восточным, слабым — скорость около 2-5 м/с. Значимых изменений атмосферного давления не предвидится. Водителей предупреждают о вероятности появления гололедицы на дорогах, поэтому рекомендуется проявлять осторожность.

Фото: Pxhere