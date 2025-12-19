Облачность и небольшой снег прогнозируются в Петербурге в среду

Воздух прогреется до -3…-5 градусов

Погоду в Северной столице сегодня определит приближающийся с востока гребень сибирского антициклона. Несмотря на повышение атмосферного давления, город останется под покровом плотной облачности, а местами возможен слабый снег. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до -3…-5 градусов, в Ленинградской области ожидается -2…-7 градусов. Северо-восточный ветер усилится до 2-7 метров в секунду. Показатели атмосферного давления поднимутся до отметки 770 мм рт. ст., что превышает обычные значения.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)