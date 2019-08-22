В Ленобласти 23 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы

Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса.

В четверг, 23 июля, погода в Ленинградской области будет определяться влиянием атлантического циклона. Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", регион окажется под переменной облачностью.

В течение дня пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. После заката на территории региона может опуститься туман.

Ветер ожидается северо-западного и западного направлений со скоростью 3–8 м/с, при грозе порывы могут усиливаться. Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса.

Атмосферное давление начнет постепенно расти. Метеорологи отмечают, что неблагоприятных погодных явлений, угрожающих безопасности, не прогнозируется.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург останется во власти циклона 22 июля.

Фото: ФГБУ "Северо-Западное УГМС"