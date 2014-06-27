Петербург останется во власти циклона 22 июля

Температура воздуха в городе составит +18…+20 градусов.

Северную столицу продолжает засыпать осадками очередной циклон. Сегодня днем в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в городе составит +18…+20 градусов, в Ленинградской области – от +15 до +23 градусов.

Ветер северо-западный, 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление упадет до 753 мм рт. ст.

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Фото: Piter.TV