Морозы и снегопад ожидаются в Ленобласти во вторник

Во вторник, 23 декабря, в Ленинградской области ожидается переменно-облачная погода с возможным появлением просветов неба. Периодически пройдут слабые либо умеренные снегопады.

После наступления темноты ветер сменится на северный и северо-западный, а утром перейдет на северо-западное и западное направление, достигая скорости от 5 до 10 м/с. Минимальная температура ночью составит от -16 до -5 градусов Цельсия, днем столбик термометра поднимется до диапазона от -12 до -4 градусов.

Вероятность возникновения гололедицы на дорогах высока. Прогнозируется постепенное повышение атмосферного давления.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург попытается в очередной раз встретить зиму 22 декабря.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"