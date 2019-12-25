  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург попытается в очередной раз встретить зиму 22 декабря
Сегодня, 8:15
68
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербург попытается в очередной раз встретить зиму 22 декабря

0 0

Атмосферное давление повысится и достигнет отметки 770 мм рт. ст., что превышает норму.

Сегодняшнее утро в Петербурге начнется под воздействием тыловой зоны циклона, центр которого находится над Вяткой, а позже регион попадёт под влияние приближающегося с северо-запада антициклона. Это приведёт к переменной облачности, локальным осадкам в виде слабого снега и наличию гололедицы.  Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Утром температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, в Ленинградской области от -3 до +2 градусов, к вечеру в Петербурге похолодает до -3-5 градусов.

Северо-восточный ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится и достигнет отметки 770 мм рт. ст., что превышает норму.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии