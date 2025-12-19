В четверг в Ленобласть придут морозы до -19 градусов

Ветер преимущественно восточного направления, его сила составит от 3 до 8 м/с.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 22 января в Ленинградской области ожидается переменная облачность с кратковременными просветами неба и эпизодическими осадками в виде слабого снега.

Ночные часы обещают стать морозными: температура воздуха опустится до диапазона от -9 до -14 градусов, а в некоторых частях региона столбик термометра может достигнуть -19 градусов. Дневные температурные условия также характеризуются холодом: ожидается диапазон от -8 до -13 градусов, возможны локальные понижения до -17 градусов.

Ветер преимущественно восточного направления, его сила составит от 3 до 8 м/с. Прогнозируется умеренный подъём атмосферного давления в течение суток.

Специалисты предупреждают автомобилистов и пешеходов о возможном образовании гололедицы на дорогах.

Фото: Pxhere