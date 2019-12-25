В субботу в Ленобласти ожидается снег и до -3 градусов

Ближе к вечеру в северо-западной части региона возможны усиления ветра до 7-12 м/с.

В субботу, 22 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Большинство территорий региона встретит слабый, местами умеренный и даже влажный снег. Утро начнется с густого тумана, окутывающего территорию.

Ветер будет юго-западным и западным, его скорость составит от 3 до 8 м/с. Ближе к вечеру в северо-западной части региона возможны усиления ветра до 7-12 м/с.

Температура воздуха в течение дня колеблется от -3 до +2 градусов. На дорогах сохраняется вероятность гололедицы, поэтому автовладельцам и пешеходам рекомендуется проявить максимальную осторожность и внимательность.

Атмосферное давление после заката существенно не изменится, а вот утром начнёт слегка подниматься вверх.

Фото: unsplash (Yana Petkova)