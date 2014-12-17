До +23 градусов и грозы с градом ждут Ленобласть в середине недели

Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, при этом местами вероятно потепление до +23 градусов.

В среду, 22 июля, Ленинградскую область накроет облачность. Синоптики обещают кратковременные дожди, а местами после рассвета пройдут сильные ливни, грозы и возможен град.

Погодные условия будут определяться северо-восточным и северным ветром со скоростью 3–8 м/с. Однако во время грозы его порывы могут усиливаться до 15–18 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, при этом местами вероятно потепление до +23 градусов. После заката в ряде районов ожидается туман. В течение суток атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге будет дождливо и холодно.

Фото: ФБГУ "Северо-Западное УГМС"