Во вторник в Петербурге будет дождливо и холодно

Столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов.

Сегодня, 21 июля, погоду в Петербурге определит северная часть циклона. В регионе сохранится облачность, пройдут дожди, местами переходящие в ливни, из-за чего воздух практически не прогреется солнечными лучами. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов, по Ленинградской области – от +13 до +18 градусов, а на южных территориях региона потеплеет до +21 градуса.

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и опустится до 756 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV