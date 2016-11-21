  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во вторник в Петербурге будет дождливо и холодно
Сегодня, 8:31
194
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Во вторник в Петербурге будет дождливо и холодно

0 0

Столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов.

Сегодня, 21 июля, погоду в Петербурге определит северная часть циклона. В регионе сохранится облачность, пройдут дожди, местами переходящие в ливни, из-за чего воздух практически не прогреется солнечными лучами. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов, по Ленинградской области – от +13 до +18 градусов, а на южных территориях региона потеплеет до +21 градуса. 

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и опустится до 756 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Погода,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии