  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во вторник в Ленинградской области ожидаются дожди и похолодание до +23 градусов
Сегодня, 15:36
156
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Во вторник в Ленинградской области ожидаются дожди и похолодание до +23 градусов

0 0

В отдельных частях региона возможны грозы.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 21 июля, на территории Ленинградской области установится облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, местами они будут сильными, а в отдельных частях региона возможны грозы.

Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 7–12 м/с. При этом в прибрежных зонах и непосредственно во время грозы порывы могут усиливаться до 15 м/с. 

Температурный режим останется ниже климатической нормы: ночью столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется максимум до +18...+23 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник петербуржцев ждет пасмурный день из-за периферии циклона.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии