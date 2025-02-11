МЧС обещает Ленобласти комфортные +22 градуса в пятницу

Единственным напоминанием о скором приходе осени станут кратковременные дожди, которые освежат большинство районов.

Синоптики ФБГУ "Северо-Западное УГМС" рисуют классическую картину уходящего лета. В пятницу, 21 августа, жителей региона порадует мягкий температурный режим без изнуряющей жары. После прохладной ночи (+9...+14 градусов) воздух прогреется до комфортных +17...+22 градусов.

Единственным напоминанием о скором приходе осени станут кратковременные дожди, которые освежат большинство районов.

Западный ветер, разгоняющийся днем до ощутимых 11 метров в секунду, принесет прохладу, однако спасатели отмечают постепенный рост атмосферного давления, что сулит улучшение видимости во второй половине дня.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге сохранится прохладная погода с кратковременными дождями.

Фото: Piter.TV