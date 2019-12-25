Пасмурная погода и дожди обещаны в Ленобласти 20 марта

Ночью температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, днем потеплеет до +5…+10 градусов.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 марта в Ленинградской области ночью пройдут небольшие, а местами и умеренные дожди. В отдельных районах осадки могут сопровождаться мокрым снегом. Днем будет преимущественно переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер северо-западный и западный, 3–8 м/с. Ночью температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, днем потеплеет до +5…+10 градусов.

Ночью и утром местами возможен туман. На дорогах в отдельных районах ожидается гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться незначительно, а днем начнет слабо повышаться.

