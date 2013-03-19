Воздух в Ленобласти прогреется до +5 градусов в субботу

Ежедневный прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС" на 20 декабря предсказывает в Ленинградской области облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега преимущественно в восточной части региона.
В дневное и ночное время температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов.
Тем не менее, из-за влияния юго-западного ветра, скорость которого составит 8-13 м/с, реальная ощущаемая температура окажется ниже указанной. Прогнозируется постепенное снижение атмосферного давления.
Ранее мы сообщили о том, что в пятницу Петербург попадет в тёплый сектор очередного циклона.
Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все