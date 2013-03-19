Воздух в Ленобласти прогреется до +5 градусов в субботу

Тем не менее, из-за влияния юго-западного ветра, скорость которого составит 8-13 м/с, реальная ощущаемая температура окажется ниже указанной.

Ежедневный прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС" на 20 декабря предсказывает в Ленинградской области облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега преимущественно в восточной части региона.

В дневное и ночное время температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов.

Тем не менее, из-за влияния юго-западного ветра, скорость которого составит 8-13 м/с, реальная ощущаемая температура окажется ниже указанной. Прогнозируется постепенное снижение атмосферного давления.

Ранее мы сообщили о том, что в пятницу Петербург попадет в тёплый сектор очередного циклона.

