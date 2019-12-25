В пятницу Петербург попадет в тёплый сектор очередного циклона

Воздух прогреется до +2...+4 градусов.

Северную столицу сегодня ожидает воздействие тёплого сектора нового североатлантического циклона. Приближаясь к западной части Скандинавии, он принесет в регион значительные облака и временами небольшие осадки в виде дождя. Температура останется значительно выше обычного уровня. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +2...+4 градусов, в Ленинградской области ожидается диапазон от 0 до +5 градусов.

Юго-западный ветер усилится до 4-9 м/с. Показатели атмосферного давления будут снижаться, достигнув отметки примерно 761 мм рт. ст., что соответствует норме.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV