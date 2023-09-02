  1. Главная
Температура в Ленобласти упадет до -8 градусов 19 ноября
Сегодня, 15:38
lizapoluda

Температурные показатели ночью варьируются от -3 до -8 градусов.

В среду, 19 ноября, в Ленинградской области ожидается преимущественно облачное небо.

В ночное время в большинстве районов пройдет слабый снег, местами он будет умеренным. Аналогичные осадки прогнозируются и днем, но в меньшем масштабе. Ветер в ночной период подует с Северо-запада или Запада, а днем направление изменится на юг или юго-восток, сохранив умеренную интенсивность.

Температурные показатели ночью варьируются от -3 до -8 градусов, днем воздух прогреется до нулевой отметки или слегка опустится до -5 градусов. На дорогах существует угроза гололедицы.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник температура в Петербурге будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Фото: Piter.TV

