Во вторник температура в Петербурге будет колебаться от -1 до +1 градуса

Погода в Петербурге 18 ноября будет определяться влиянием периферии циклона, перемещающегося из западных районов в сторону Вологодской области. Над городом сохранится облачная погода с плотной облачностью, пройдут осадки в виде снега, местами возможен мокрый снег, на дорогах ожидается образование гололедицы. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон составит от -1 до +1 градуса, в Ленинградской области температура будет колебаться от -3 до +2 градусов.

Северо-западный ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление немного повысится, достигнув отметки около 750 мм ртутного столба, однако останется ниже средних значений.

Фото: Piter.TV