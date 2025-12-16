В Ленобласти 19 июня потеплеет до +23 градусов

Кратковременные осадки возможны лишь местами: ночью – преимущественно в восточных районах, а днём – на юге области.

Завтра, 19 июня, на территории Ленинградской области установится комфортная летняя погода. По данным Главного управления МЧС России по региону со ссылкой на Северо-Западное УГМС, в пятницу ожидается переменная облачность.

Кратковременные осадки возможны лишь местами: ночью – преимущественно в восточных районах, а днём – на юге области. Температурный фон будет ощутимо расти: ночью столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов, а дневной прогрев достигнет от +18 до +23.

Ветер западных и северо-западных направлений не превысит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление при этом продолжит повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что солнце снова появится над Петербургом в четверг.

Фото: Piter.TV; ФБГУ "Северо-Западное УГМС"