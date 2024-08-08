Температура в Ленобласти поднимется до +13 градусов 18 марта

Ветер преимущественно юго-западный и западный, ночью слабый, днем умеренно сильный.

В Ленинградской области 18 марта прогнозируется переменная облачность, осадки незначительны.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, возможны понижения до -5 градусов. Днем потеплеет до +8...+13 градусов, однако близ водоемов местами ожидается похолодание до +5 градусов.

Ветер преимущественно юго-западный и западный, ночью слабый, днем умеренно сильный.

Ранее мы сообщили о том, что антициклон разгонит облака в Петербурге во вторник.

