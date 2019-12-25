В субботу в Ленобласти обещана жара до +29 градусов

Столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов тепла, однако в прибрежных районах местами температура воздуха может подняться до +17 градусов.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу, 18 июля, погоду в Ленинградской области будет определять переменная облачность.

В ночные часы осадков не ожидается. Столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов тепла, однако в прибрежных районах местами температура воздуха может подняться до +17 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2–7 м/с.

Днем воздух прогреется до комфортных летних значений – от +24 до +29 градусов. При этом на западе региона местами возможен кратковременный дождь. Южный ветер усилится до 5–10 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге установится летняя жара 17 июля.

Фото: Piter.TV