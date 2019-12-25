В субботу в Ленобласти похолодает и пройдут дожди

В субботу, 18 апреля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами возможны небольшие осадки.

Ветер будет северным и северо-восточным. Ночью его скорость составит 2–7 м/с, а днем усилится до 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от −1 до +4 градусов, а днем поднимется до +7…+12 градусов.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что гребень скандинавского антициклона начнёт понижать температуру в Петербурге в пятницу.

