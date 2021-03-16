Гребень скандинавского антициклона начнёт понижать температуру в Петербурге в пятницу

В погодные условия Петербурга сегодня внесёт изменения скандинавский антициклон. Его гребень, смещающийся с севера, принесёт с собой переменную облачность. Утром возможны кратковременные и локальные осадки, после чего ожидается прояснение. Температурный фон понизится на 5–6 градусов по сравнению со вчерашними значениями. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём в городе будет +12…+14 градусов, по Ленинградской области — от +12 до +17 градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление продолжит слабо расти и достигнет 764 мм рт. ст., что превышает норму.

Вчера в Петербурге был зафиксирован самый тёплый день с начала года — температура воздуха достигла +19,4 градусов. С высокой вероятностью этот показатель останется рекордным для апреля.

