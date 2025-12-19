В субботу в Ленобласти ожидается до -17 и снег

На дорогах ожидается гололед, атмосферное давление останется практически стабильным.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Ленинградской области в субботу, 17 января, ожидается облачная погода с кратковременными просветами неба. Ночью осадки практически отсутствуют, днём возможны небольшие снежинки и мокрый снег.

Ветер будет преобладать южного и юго-западного направлений, скорость ветра составит 5-10 м/с.

Температурный фон ночью колеблется от -7 до -12 градусов Цельсия, в некоторых местах при чистоте неба температура может достигать -17 градусов. Днем воздух прогреется до диапазона от -5 до -10 градусов, на северо-западной части региона потеплее — до -2 градусов.

На дорогах ожидается гололед, атмосферное давление останется практически стабильным.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался на периферии циклона в четверг.

Фото: Pxhere

