В середине недели в Ленобласти похолодает до -17 градусов

В среду, 14 января, погода в Ленинградской области обещает быть переменно-облачной с небольшими перерывами на солнечное небо. Возможен незначительный снег, особенно в отдельных районах. На дорогах вероятно появление гололедицы. Ожидается постепенное, малозначительное повышение атмосферного давления, информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер будет дуть с восточных и юго-восточных направлений, его скорость не превысит 2-7 м/с.

Минимальная температура ночью варьируется от -17°C до -9°C, дневная температура останется умеренно холодной — от -13°C до -8°C.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"